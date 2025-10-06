F1 Franco Colapinto Hoy: Hace autocrítica de su rendimiento; Alpine no ayuda en nada

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 6 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras en Alpine, pero nada parece ser suficiente para lograr obtener puntos del peor auto de la parrilla. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras como piloto de Alpine, y aún así todo su esfuerzo parece ser en vano, ya que los resultados son inexistentes y su ánimo sigue sufriendo golpes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha confesado su nuevo plan para evitar otro mal resultado con Alpine en el próximo Gran Premio de Singapur. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly ha señalado una importante consideración que deberán tener tanto él como Franco Colapinto este fin de semana en Singapur. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!