F1 Franco Colapinto Hoy: Hace autocrítica de su rendimiento; Alpine no ayuda en nada
F1 Franco Colapinto Hoy: Hace autocrítica de su rendimiento; Alpine no ayuda en nada
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 6 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras en Alpine, pero nada parece ser suficiente para lograr obtener puntos del peor auto de la parrilla. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras como piloto de Alpine, y aún así todo su esfuerzo parece ser en vano, ya que los resultados son inexistentes y su ánimo sigue sufriendo golpes. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha confesado su nuevo plan para evitar otro mal resultado con Alpine en el próximo Gran Premio de Singapur. ::: LEER MÁS
Pierre Gasly ha señalado una importante consideración que deberán tener tanto él como Franco Colapinto este fin de semana en Singapur. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Franco Colapinto Hoy: Hace autocrítica de su rendimiento; Alpine no ayuda en nada
- hace 29 minutos
Sainz revela el secreto del ÉXITO en su estrategia en Singapur
- 1 hour ago
Colapinto, resignado a la INEPTITUD de Alpine
- 2 hours ago
Alonso explica el mayor RETO de su labor en Aston Martin
- 3 hours ago
¡Hay CAMPEÓN! McLaren gana el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Singapur
- Hoy 17:00
Leclerc entrega DEVASTADOR pronóstico para Ferrari
- Hoy 16:02
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre