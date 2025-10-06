close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto

F1 Franco Colapinto Hoy: Hace autocrítica de su rendimiento; Alpine no ayuda en nada

F1 Franco Colapinto Hoy: Hace autocrítica de su rendimiento; Alpine no ayuda en nada

Nazario Assad De León
Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 6 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras en Alpine, pero nada parece ser suficiente para lograr obtener puntos del peor auto de la parrilla. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras como piloto de Alpine, y aún así todo su esfuerzo parece ser en vano, ya que los resultados son inexistentes y su ánimo sigue sufriendo golpes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha confesado su nuevo plan para evitar otro mal resultado con Alpine en el próximo Gran Premio de Singapur. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly ha señalado una importante consideración que deberán tener tanto él como Franco Colapinto este fin de semana en Singapur. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4837 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Franco Colapinto Hoy: Hace autocrítica de su rendimiento; Alpine no ayuda en nada
Alpine

F1 Franco Colapinto Hoy: Hace autocrítica de su rendimiento; Alpine no ayuda en nada

  • hace 29 minutos
Sainz revela el secreto del ÉXITO en su estrategia en Singapur
Formula 1

Sainz revela el secreto del ÉXITO en su estrategia en Singapur

  • 1 hour ago
Colapinto, resignado a la INEPTITUD de Alpine
Alpine

Colapinto, resignado a la INEPTITUD de Alpine

  • 2 hours ago
Alonso explica el mayor RETO de su labor en Aston Martin
Aston Martin

Alonso explica el mayor RETO de su labor en Aston Martin

  • 3 hours ago
¡Hay CAMPEÓN! McLaren gana el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Singapur
Formula 1

¡Hay CAMPEÓN! McLaren gana el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Singapur

  • Hoy 17:00
Leclerc entrega DEVASTADOR pronóstico para Ferrari
Ferrari

Leclerc entrega DEVASTADOR pronóstico para Ferrari

  • Hoy 16:02
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x