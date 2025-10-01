Franco Colapinto ha confesado su nuevo plan para evitar otro mal resultado con Alpine en el próximo Gran Premio de Singapur.

En declaraciones a la prensa previo al comienzo del fin de semana, el piloto argentino dijo lo siguiente: “El año pasado experimenté por primera vez este desafío físico único, así que este año he dedicado tiempo a entrenar bajo el calor para prepararme para las condiciones extremas.

“Tengo muchas ganas de salir, correr bajo las luces siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso para poder visitar como deporte. Tuvimos un fin de semana difícil la última vez en Bakú. Pero el equipo está totalmente concentrado en las próximas carreras y buscaremos unir todo para un fin de semana exitoso", afirmó el número 43.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

