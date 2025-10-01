La INCREÍBLE exigencia para Colapinto y Alpine en el GP Singapur

Pierre Gasly ha señalado una importante consideración que deberán tener tanto él como Franco Colapinto este fin de semana en Singapur.

Singapur es el siguiente destino de la Fórmula 1 esta temporada, y es además una de las pistas más difíciles de la temporada, por lo que el piloto francés destacó algunas dificultades que afrontarán.

“Después de un fin de semana difícil en Bakú, estamos listos para darlo todo una vez más en lo que es una de las pistas más extremas de la temporada. El circuito callejero de Marina Bay es difícil lo que significa que la máxima concentración es clave”, explicó Gasly para Yahoo.com.

“Es una vuelta larga y técnica y es muy exigente físicamente debido al calor incluso de noche. Perdemos algo así como cinco kilos de peso como pilotos durante la carrera de dos horas y todo eso en fluidos por lo que asegurarnos de que estamos hidratados y mantener baja la temperatura de nuestro cuerpo es enormemente importante”, finalizó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

