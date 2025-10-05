close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Franco Colapinto Hoy: Da su mejor carrera en Alpine; Muestra señales de depresión

Franco Colapinto Hoy: Da su mejor carrera en Alpine; Muestra señales de depresión

Nazario Assad De León
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 5 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras como piloto de Alpine, y aún así todo su esfuerzo parece ser en vano, ya que los resultados son inexistentes y su ánimo sigue sufriendo golpes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha confesado su nuevo plan para evitar otro mal resultado con Alpine en el próximo Gran Premio de Singapur. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly ha señalado una importante consideración que deberán tener tanto él como Franco Colapinto este fin de semana en Singapur. ::: LEER MÁS

Hasta ahora, Franco Colapinto es el único piloto titular de F1 que no ha sumado puntos en la temporada 2025, por ello, Ricardo Juncos, socio de Juncos Hollinger Racing, habla de la presión local para el argentino. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4804 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Franco Colapinto Hoy: Da su mejor carrera en Alpine; Muestra señales de depresión
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Da su mejor carrera en Alpine; Muestra señales de depresión

  • hace 26 minutos
Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada
Formula 1

Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada

  • Hoy 15:45
El aspecto que hizo ÚNICA la carrera de Sainz en el GP de Singapur
Williams

El aspecto que hizo ÚNICA la carrera de Sainz en el GP de Singapur

  • 1 hour ago
Colapinto muestra señales de DEPRESIÓN en Alpine
Formula 1

Colapinto muestra señales de DEPRESIÓN en Alpine

  • 1 hour ago
El elemento CLAVE en la remontada de Sainz en el GP de Singapur
Williams

El elemento CLAVE en la remontada de Sainz en el GP de Singapur

  • 1 hour ago
Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari
Ferrari

Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x