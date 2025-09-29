La brutal comparación que equipara a Colapinto con MESSI

Hasta ahora, Franco Colapinto es el único piloto titular de F1 que no ha sumado puntos en la temporada 2025, por ello, Ricardo Juncos, socio de Juncos Hollinger Racing, habla de la presión local para el argentino.

Esto ha generado que Flavio Briatore, director del equipo Alpine, se niega a confirmar la continuidad del piloto para 2026 por el momento. Juncos señaló que la presión ha llevado a cometer errores.

"Conozco a Franco desde chico, a él y a su familia. Así que le deseo lo mejor. Es un orgullo y una alegría, después de tantos años, que un argentino llegue a la Fórmula 1 porque significa mucho", dijo Juncos de manera contundente para GrandePremio.

"Creo que los argentinos se lo merecen. Ahora, la presión es absolutamente brutal», comentó el argentino. Desafortunadamente, suele ser causada por los medios argentinos. Pero ¿qué puedo decir? Basta con mirar lo que le hicieron a Lionel Messi, el mejor futbolista de la historia, que fue condenado y crucificado", finalizó.

Relacionado: URGENTE: ¡Pierre Gasly provocaría SALIDA de Franco Colapinto de Alpine!

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!