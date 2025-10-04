George Russell sorprendió a todos al conseguir la pole position en el Gran Premio de Singapur. El piloto de Mercedes registró una vuelta de 1:29.158, superando a Max Verstappen por apenas 0,182 segundos. Oscar Piastri completó el podio, mientras que Lando Norris se quedó en la quinta posición.

Isack Hadjar sorprendió al ser el segundo más rápido en la primera ronda de Q1 con un 1:30.214, apenas 0,103 segundos por detrás de Verstappen. Oscar Piastri se ubicó en la sexta posición, detrás de las escuderías Ferrari y Ollie Bearman.

En la primera ronda de Q2, Verstappen lideró con un tiempo de 1:29.747, superando a Piastri, Hamilton, Norris y Hadjar. Kimi Antonelli se acercó peligrosamente a la marca de Verstappen, quedándose a apenas ocho centésimas, pero tuvo su vuelta anulada por exceder los límites de la pista en la combinación inicial de curvas.

En Q3, Russell mostró un arranque impecable al marcar el mejor tiempo durante la primera carrera con un 1:29.165. Rozó ligeramente la pared, demostrando que iba al límite de sus posibilidades, y solamente Verstappen se le acercó con un tiempo de 1:29.340. Norris no pudo mejorar y se quedó en la quinta posición detrás de Piastri y Antonelli.

Carlos Sainz y Alexander Albon terminaron siendo descalificados por la FIA tras una investigación sobre sus monoplazas. Además, hubo investigaciones sobre otros pilotos, pero que no representaron un castigo de cualquier tipo.

GP de Singapur 2025: Parrilla de salida

Posición Piloto 1 George Russell 2 Max Verstappen 3 Oscar Piastri 4 Kimi Antonelli 5 Lando Norris 6 Lewis Hamilton 7 Charles Leclerc 8 Isack Hadjar 9 Oliver Bearman 10 Fernando Alonso 11 Nico Hulkenberg 12 Liam Lawson 13 Yuki Tsunoda 14 Gabriel Bortoleto 15 Lance Stroll 16 Franco Colapinto 17 Esteban Ocon 18 Pierre Gasly 19 Alexander Albon 20 Carlos Sainz

Relacionado: CONFIRMADO: Carlos Sainz queda DESCALIFICADO de qualy en Singapur

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

1. Óscar Piastri 324 puntos

2. Lando Norris 299 puntos

3. Max Verstappen 255 puntos

4. George Russell 212 puntos

5. Charles Leclerc 165 puntos

6. Lewis Hamilton 121 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 78 puntos

8. Alexander Albon 70 puntos

9. Isack Hadjar 39 puntos

10. Nico Hülkenberg 37 puntos

11. Lance Stroll 32 puntos

12. Carlos Sainz 31 puntos

13. Fernando Alonso 30 puntos

14. Liam Lawson 30 puntos

15. Esteban Ocon 28 puntos

16. Pierre Gasly 20 puntos

17. Yuki Tsunoda 20 puntos

18. Gabriel Bortoleto 18 puntos

19. Oliver Bearman 16 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!