F1 Hoy: Aston Martin ser deshará de uno de sus pilotos; Colapinto tiene titánica misión en Singapur
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 2 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso y Aston Martin están cerca de ver partir a uno de sus pilotos, que no logró hacerse de asiento en el equipo. ::: LEER MÁS
Pierre Gasly ha señalado una importante consideración que deberán tener tanto él como Franco Colapinto este fin de semana en Singapur. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha respondido a los comentarios de James Vowles sobre la poca posibilidad que tendrá Cadillac de ser competitivo en Fórmula 1. ::: LEER MÁS
El nuevo equipo de Fórmula 1 de Cadillac se ha llevado una gran firma que estaba en Audi. Según se comenta, Adam Baker, experto en motores, se incorpora para liderar el ambicioso proyecto de General Motors. ::: LEER MÁS
