Cadillac se roba GENIO de otra escudería para sorprender a Checo

El nuevo equipo de Fórmula 1 de Cadillac se ha llevado una gran firma que estaba en Audi. Según se comenta, Adam Baker, experto en motores, se incorpora para liderar el ambicioso proyecto de General Motors.

Baker estudió ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Swinburne. En 2002 se unió a Cosworth como ingeniero de motores en la F1.

Entre 2005 y 2018 desempeñó diversos roles en BMW Motorsport, coordinando proyectos de competición, pruebas y el desarrollo de coches en Fórmula E, GT3, GT4 y DTM.

Tras tres años como director de seguridad en la FIA, en 2021 asumió como CEO y líder del equipo de F1 de Audi.

Baker de Audi a Cadillac

Baker fue relevado en Audi –marca alemana que asumirá el control de Sauber en Hinwil a partir de 2026–, siendo sustituido por Christian Foyer.

Según Motorsport-Magazin, el ingeniero se ha fichado para encabezar el desarrollo de las unidades de potencia de F1 de Cadillac.

Aunque el equipo estadounidense competirá el próximo año, aún no dispone de su propio motor. GM aspira a tenerlo listo para 2029, tras tres temporadas actuando como equipo cliente de Ferrari.

La fabricación se llevará a cabo en una planta de Charlotte, en Carolina del Norte, donde Baker asumirá la dirección.

