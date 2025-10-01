¿Qué pasará con Alonso? Aston Martin, dispuesto DESHACERSE de uno de sus pilotos de F1

Fernando Alonso y Aston Martin están cerca de ver partir a uno de sus pilotos, que no logró hacerse de asiento en el equipo.

Felipe Drugovich ha dejado claro que su etapa en Aston Martin F1 ha llegado a su fin. Ahora se incorpora de lleno a la Fórmula E con el equipo Andretti, y el piloto brasileño siente que su paso por la F1 ha sido una etapa enriquecedora, a pesar de tres años sin una oportunidad real.

Drugovich se coronó campeón en la FIA Fórmula 2 en 2022 con la escudería MP Motorsport holandesa, pero en la F1 no encontró cabida. Fue incorporado por Aston Martin como piloto de reserva, sin llegar a contar con más que una sesión de prueba de invierno para el lesionado Lance Stroll y siete entrenamientos libres.

Mientras tanto, participó dos veces en las 24 Horas de Le Mans con Cadillac, el proveedor estadounidense por el que había aspirado a un asiento en la F1, y la temporada pasada sustituyó a Nyck de Vries en Mahindra. Ahora, por fin, vuelve a competir a tiempo completo con su nuevo puesto en la Fórmula E tras ser contratado por Andretti.

Aprendiendo desde la barrera

"Todo depende de la perspectiva. Por supuesto que no se puede predecir el futuro", comentó Drugovich en respuesta a la pregunta de Express sobre si lamentaba haberse comprometido con la F1 sin obtener un asiento definitivo.

"Nadie sabe cómo terminará la historia. Si hubiese pasado tres años como reserva y, en la última carrera, por fin me dieran la oportunidad, muchos dirían: 'Estuviste en lo correcto por quedarte'. Durante este tiempo he aprendido muchísimo, más de lo que jamás imaginé, al ver a los demás desde fuera."

"Creo que el cambio llega en el momento justo", afirma el piloto brasileño respecto a su paso a la Fórmula E.

"Si hubiera sabido cómo se desarrollarían los hechos, habría competido en campeonatos completos durante estos tres años, ya que amo las carreras. Pero era fundamental que hiciera lo posible para llegar a la F1. Cuando ese objetivo parecía inalcanzable, decidí explorar nuevas oportunidades. Y en este punto, siento que es hora de dar un giro."

Un portavoz del equipo comunicó a GP Fans que "Aston Martin Aramco mantendrá a Fernando Alonso y Lance Stroll como pilotos contratados hasta finales de 2026" y que "el resto del equipo de pilotos para el próximo año se dará a conocer en una fecha posterior".

