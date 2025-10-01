Checo DEFIENDE a Cadillac de las acusaciones de Williams
Checo Pérez ha respondido a los comentarios de James Vowles sobre la poca posibilidad que tendrá Cadillac de ser competitivo en Fórmula 1.
Después de que el jefe de la escudería Williams, donde pilota Carlos Sainz, dijera que por muy importante que fuera GM y Cadillac como marca de automóviles, eso no se traslada a ser fuerte en Fórmula 1, el piloto mexicano salió a defender a su nuevo equipo y sus posibilidades.
“El potencial del equipo es inmenso, tiene un súper buen túnel de viento, tienen gente muy capaz, entonces no hay porque pensar en un resultado", respondió e mexicano a las acusaciones Williams en palabras recogidas por AS.
"Estoy seguro que vamos a sorprender y que vamos a estar en los puntos tempranamente en la temporada”, finalizó Checo.
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
