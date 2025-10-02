Checo Pérez Hoy: Responde a las acusaciones de Williams; Cadillac ficha a nuevo piloto
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este miércoles 1 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Cadillac ha confirmado en sus redes sociales la enorme ventaja que tendrá Sergio Pérez de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha respondido a los comentarios de James Vowles sobre la poca posibilidad que tendrá Cadillac de ser competitivo en Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Cadillac ha hecho oficial la contratación de un nuevo piloto para completar la alineación junto a Sergio Pérez. ::: LEER MÁS
James Vowles tiene claro que Checo Pérez y Cadillac no tienen mucho para poder competir dentro de su primer año en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
