Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

Checo Pérez Hoy: Responde a las acusaciones de Williams; Cadillac ficha a nuevo piloto

Checo Pérez Hoy: Responde a las acusaciones de Williams; Cadillac ficha a nuevo piloto

Nazario Assad De León
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este miércoles 1 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Cadillac ha confirmado en sus redes sociales la enorme ventaja que tendrá Sergio Pérez de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha respondido a los comentarios de James Vowles sobre la poca posibilidad que tendrá Cadillac de ser competitivo en Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Cadillac ha hecho oficial la contratación de un nuevo piloto para completar la alineación junto a Sergio Pérez. ::: LEER MÁS

James Vowles tiene claro que Checo Pérez y Cadillac no tienen mucho para poder competir dentro de su primer año en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

