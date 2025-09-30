Checo y Cadillac son MENOSPRECIADOS por escudería de otro hispano

James Vowles tiene claro que Checo Pérez y Cadillac no tienen mucho para poder competir dentro de su primer año en la Fórmula 1.

El jefe de Williams, escudería donde pilota Carlos Sainz, ha explicado que no importa lo potente que sea la marca GM o Cadillac fuera de la parrilla, el desarrollar y ser competitivo en la misma, no es lo mismo.

“Creo que es un poco pronto para incorporarlos. Cadillac es una marca fuerte y buena para incorporar, pero eso no significa que sea necesariamente un equipo competitivo", explicó Vowles.

"Van a tener dificultades en un principio, eso creo, porque hoy en día es difícil ser competitivo en la Fórmula 1” dijo en una plática con Business of Sport.

Relacionado: BOMBAZO: Checo Pérez recibe LUZ VERDE de Ferrari

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!