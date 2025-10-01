Cadillac ha confirmado en sus redes sociales la enorme ventaja que tendrá Sergio Pérez de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El equipo estadounidense compartió un emocionante video en sus canales oficiales en el que se puede ver al corredor mexicano en el multimillonario simulador con el que se preparan para su debut en 2026.

Esto hace oficial el regreso de Checo a las pruebas y simulaciones de Fórmula 1 desde su salida de Red Bull Racing a finales de 2024. Por lo tanto, su vuelta en pista con un auto real está más cerca que nunca.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

