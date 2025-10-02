Franco Colapinto Hoy: Evita el desastre de Alpine; Gasly revela titánica tarea para Singapur
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 1 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto ha confesado su nuevo plan para evitar otro mal resultado con Alpine en el próximo Gran Premio de Singapur. ::: LEER MÁS
Pierre Gasly ha señalado una importante consideración que deberán tener tanto él como Franco Colapinto este fin de semana en Singapur. ::: LEER MÁS
Hasta ahora, Franco Colapinto es el único piloto titular de F1 que no ha sumado puntos en la temporada 2025, por ello, Ricardo Juncos, socio de Juncos Hollinger Racing, habla de la presión local para el argentino. ::: LEER MÁS
Hasta ahora, Franco Colapinto es el único piloto titular de F1 que no ha sumado puntos en la temporada 2025, por ello, Ricardo Juncos, señala a los medios argentinos como grandes culpables de ello. ::: LEER MÁS
