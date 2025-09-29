La increíble razón por la que Argentina es el gran ENEMIGO de Colapinto en F1

Hasta ahora, Franco Colapinto es el único piloto titular de F1 que no ha sumado puntos en la temporada 2025, por ello, Ricardo Juncos, señala a los medios argentinos como grandes culpables de ello.

Esto ha generado que Flavio Briatore, director del equipo Alpine, se niega a confirmar la continuidad del piloto para 2026 por el momento. Juncos señaló que la presión ha llevado a cometer errores.

"Franco claramente está bajo mucha presión. Esto lo ha llevado a cometer excesos y sufrir accidentes, fueron accidentes donde la presión es evidente, que no lo tiene fácil. Es una pena, en lugar de aprovechar la oportunidad de tener a un argentino allí, aparecen periodistas y expilotos de la nada", , dijo Juncos de manera contundente para GrandePremio.

"Ahora todos se han convertido en expertos en F1, algo muy típico de los argentinos, como sucedió con Lionel Messi, cuando todos se convirtieron en entrenadores de fútbol. Es un poco nuestra peculiaridad, y tenemos que saber cómo gestionarla", finalizó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

