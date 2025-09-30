close global

F1 Hoy: Checo es menospreciado por Williams; Colapinto es comparado con Messi

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 30 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresarán a la Fórmula 1 el próximo año. Ambos han firmado contrato con Cadillac, el nuevo undécimo equipo del campeonato mundial. Con un acuerdo a varios años, ya emprenden con ilusión esta nueva aventura. ::: LEER MÁS

Hasta ahora, Franco Colapinto es el único piloto titular de F1 que no ha sumado puntos en la temporada 2025, por ello, Ricardo Juncos, socio de Juncos Hollinger Racing, habla de la presión local para el argentino. ::: LEER MÁS

Hasta ahora, Franco Colapinto es el único piloto titular de F1 que no ha sumado puntos en la temporada 2025, por ello, Ricardo Juncos, señala a los medios argentinos como grandes culpables de ello. ::: LEER MÁS

James Vowles tiene claro que Checo Pérez y Cadillac no tienen mucho para poder competir dentro de su primer año en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

