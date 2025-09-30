F1 Hoy: Checo es menospreciado por Williams; Colapinto es comparado con Messi
F1 Hoy: Checo es menospreciado por Williams; Colapinto es comparado con Messi
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 30 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresarán a la Fórmula 1 el próximo año. Ambos han firmado contrato con Cadillac, el nuevo undécimo equipo del campeonato mundial. Con un acuerdo a varios años, ya emprenden con ilusión esta nueva aventura. ::: LEER MÁS
Hasta ahora, Franco Colapinto es el único piloto titular de F1 que no ha sumado puntos en la temporada 2025, por ello, Ricardo Juncos, socio de Juncos Hollinger Racing, habla de la presión local para el argentino. ::: LEER MÁS
Hasta ahora, Franco Colapinto es el único piloto titular de F1 que no ha sumado puntos en la temporada 2025, por ello, Ricardo Juncos, señala a los medios argentinos como grandes culpables de ello. ::: LEER MÁS
James Vowles tiene claro que Checo Pérez y Cadillac no tienen mucho para poder competir dentro de su primer año en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Checo es menospreciado por Williams; Colapinto es comparado con Messi
- 1 hour ago
Checo Pérez Hoy: Menosprecian a Cadillac; Bottas y el mexicano responden fuerte
- Hoy 02:00
Checo y Cadillac son MENOSPRECIADOS por escudería de otro hispano
- Hoy 01:00
Franco Colapinto Hoy: Difícil comparación con Messi; Argentina, gran culpable de sus resultados
- Hoy 00:00
La increíble razón por la que Argentina es el gran ENEMIGO de Colapinto en F1
- Ayer 23:00
La brutal comparación que equipara a Colapinto con MESSI
- Ayer 22:00
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre