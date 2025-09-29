Bottas y Checo ven en Cadillac uno de los MEJORES equipos para la F1

Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresarán a la Fórmula 1 el próximo año. Ambos han firmado contrato con Cadillac, el nuevo undécimo equipo del campeonato mundial. Con un acuerdo a varios años, ya emprenden con ilusión esta nueva aventura.

Actualmente, Bottas se desempeña como piloto de pruebas en Mercedes. Anteriormente compitió junto a Lewis Hamilton en los “Zilverpijlen”, pero tras la temporada 2021 fue reemplazado por George Russell.

Tras tres años con Sauber, el piloto busca nuevos retos. Por su parte, Pérez, que fue despedido el pasado diciembre por Red Bull Racing, acumula 16 victorias en Grandes Premios.

Aunque ayudó a su equipo a conquistar dos campeonatos de constructores, sus resultados decayeron. Ahora, ambos se preparan para arrancar una nueva etapa con Cadillac.

Bottas se muestra ilusionado y agradece a Mercedes

"Desde el primer momento en que hablé con el equipo Cadillac de Fórmula 1, percibí algo distinto: una ambición real y un enfoque sólido. Este proyecto no se trata solo de correr; es una visión a largo plazo. No es común tener la oportunidad de formar parte de algo desde sus inicios y de contribuir a que tenga un lugar en la parrilla de la F1".

"He trabajado con algunos de los mejores equipos del mundo y aquí encuentro la misma profesionalidad y esfuerzo. Cadillac es una marca icónica con una rica historia en el automovilismo estadounidense, y ser parte de su entrada en el escenario mundial de la F1 es algo muy especial".

"Estoy deseando representar ese espíritu de carreras en los circuitos más prestigiosos, y no puedo dejar de agradecer a Mercedes por su constante apoyo y espíritu deportivo, que han hecho posible este gran salto."

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Pérez quiere hacer sentir orgullo a toda América

"Unirme a Cadillac marca un capítulo increíblemente emocionante en mi carrera", expresó Pérez. "Desde nuestras primeras conversaciones, se notaba la pasión y la determinación que impulsan este proyecto. Es un honor contribuir a la formación de un equipo que aspire a competir en la primera línea".

"Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense y asumir la responsabilidad de llevar una marca tan prestigiosa hasta la F1 es algo que afronto con total confianza. Me llena de orgullo formar parte desde el inicio de un proyecto tan ambicioso y significativo".

"Estoy encantado de integrarme a una plantilla de pilotos tan dinámica y, junto a ellos, confío en convertir este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de América. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos hacer sentir orgullo a cada rincón del país."

