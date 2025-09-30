close global

﻿
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo Pérez Hoy: Menosprecian a Cadillac; Bottas y el mexicano responden fuerte

Checo Pérez Hoy: Menosprecian a Cadillac; Bottas y el mexicano responden fuerte

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este lunes 29 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

James Vowles tiene claro que Checo Pérez y Cadillac no tienen mucho para poder competir dentro de su primer año en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

El francés Isack Hadjar fue uno de los protegidos de Checo Pérez mientras estuvo en Red Bull y ahora brilla con Racing Bulls a un grado en el que se piensa en él como un posible compañero de Lewis Hamilton en Ferrari. ::: LEER MÁS

Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresarán a la Fórmula 1 el próximo año. Ambos han firmado contrato con Cadillac, el nuevo undécimo equipo del campeonato mundial. Con un acuerdo a varios años, ya emprenden con ilusión esta nueva aventura. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha anunciado una nueva alianza comercial antes de su regreso a la Fórmula 1, dando una señal de sus nuevos autos. ::: LEER MÁS

