Valtteri Bottas, Sergio Perez, Cadillac, F1, 2025

Checo Pérez Hoy: Malas noticias para Cadillac; Restringen sus pruebas con monoplaza

Checo Pérez Hoy: Malas noticias para Cadillac; Restringen sus pruebas con monoplaza

Nazario Assad De León
Valtteri Bottas, Sergio Perez, Cadillac, F1, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este lunes 22 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha anunciado una nueva alianza comercial antes de su regreso a la Fórmula 1, dando una señal de sus nuevos autos. ::: LEER MÁS

La estrella de Cadillac en la Fórmula 1, Sergio Pérez, ya inicia sus preparativos para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Checo tendrá la oportunidad de realizar las llamadas pruebas TPC con Cadillac, pero esto conlleva ciertas restricciones. ::: LEER MÁS

Después del colapso que inició en Red Bull desde la abrupta y mal planeada salida de Checo Pérez, ahora Christian Horner ha quedado oficialmente deslindado del equipo austriaco. ::: LEER MÁS

