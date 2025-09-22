¡Y todo comenzó con Checo! Entrega Red Bull a Horner MILLONARIA liquidación

Después del colapso que inició en Red Bull desde la abrupta y mal planeada salida de Checo Pérez, ahora Christian Horner ha quedado oficialmente deslindado del equipo austriaco.

Christian Horner y Red Bull Racing han tomado caminos separados tras más de dos décadas de colaboración. Ambas partes han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato, lo que, según se dice, implica una suma importante de dinero. Con este comunicado, Horner se expresa por primera vez en detalle tras su despido.

Horner estuvo al mando de Red Bull Racing desde la fundación del equipo en 2005. Bajo su dirección, la escudería consiguió ocho campeonatos de pilotos y seis títulos de constructores.

A principios de 2024, la figura británica fue objeto de controversia tras las acusaciones de conductas inapropiadas formuladas por una colaboradora. Aunque fue absuelto en dos ocasiones internamente, el caso se retomará a principios de 2026 ante un tribunal laboral en el Reino Unido.

Asimismo, en el ambiente se comentaba una lucha interna de poder, que culminó en que Horner fuese relevado de sus funciones en julio, siendo sustituido por Laurent Mekies.

Horner responde tras la salida definitiva de Red Bull

Ambas partes han oficializado su separación en papel, según informó hoy Red Bull Racing. En un comunicado, Horner afirmó: "Dirigir Red Bull Racing ha sido un honor y un privilegio. Cuando iniciamos este proyecto en 2005, nadie imaginó el trayecto que nos esperaba".

"Le deseo a Laurent, Max, Yuki y a todo el grupo de Red Bull Technology lo mejor en el futuro. Confío plenamente en que seguirán obteniendo éxitos en la pista y continuarán esforzándose al máximo por nuestros aficionados. Espero con ilusión ver el debut del primer motor Red Bull/Ford en el RB22 el próximo año."

Las palabras de despedida de Horner pueden estar acompañadas de una jugosa indemnización. Según informaciones de De Telegraaf, el acuerdo por la rescisión de su contrato—vigente hasta 2030—incluye cerca de sesenta millones de euros, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.

Los rumores en la prensa británica sostienen, además, que Horner podría utilizar esa suma para comprar su entrada en el equipo de Fórmula 1 de Haas.

