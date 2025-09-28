close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Hoy: La verdad de su fichaje; Ventaja sobre todos; Acuerdo Cadillac-Ferrari

F1 Checo Hoy: La verdad de su fichaje; Ventaja sobre todos; Acuerdo Cadillac-Ferrari

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 27 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Cadillac destapa la CRUDA VERDAD detrás del fichaje del mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: El piloto de Cadillac tendrá VENTAJA por encima de TODOS los pilotos. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: CONFIRMADO - El mexicano vence a Valtteri Bottas y es el LÍDER de Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: URGENTE - ¡Cadillac llega a acuerdo con Ferrari a favor del futuro del mexicano! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4270 votos

Relacionado

Sergio Pérez

Últimas Noticias

URGENTE: ¡Cadillac llega a acuerdo con Ferrari a favor del futuro de Checo Pérez!
Cadillac

URGENTE: ¡Cadillac llega a acuerdo con Ferrari a favor del futuro de Checo Pérez!

  • 3 hours ago
F1 Checo Hoy: La verdad de su fichaje; Ventaja sobre todos; Acuerdo Cadillac-Ferrari
F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: La verdad de su fichaje; Ventaja sobre todos; Acuerdo Cadillac-Ferrari

  • hace 56 minutos
CONFIRMADO: Checo Pérez vence a Valtteri Bottas y es el LÍDER de Cadillac
Cadillac

CONFIRMADO: Checo Pérez vence a Valtteri Bottas y es el LÍDER de Cadillac

  • Ayer 23:00
F1 Colapinto Hoy: La amenaza a su futuro; Victoria humillante sobre Gasly; Rompe el silencio
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: La amenaza a su futuro; Victoria humillante sobre Gasly; Rompe el silencio

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Malas noticias para el futuro de Sainz; Aston elige reemplazo de Alonso
F1 Hoy

F1 Hoy: Malas noticias para el futuro de Sainz; Aston elige reemplazo de Alonso

  • 2 hours ago
El dato de la HUMILLANTE derrota de Pierre Gasly con Franco Colapinto
Alpine

El dato de la HUMILLANTE derrota de Pierre Gasly con Franco Colapinto

  • Hoy 00:00
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
5.000+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025
2.500+ views

BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025

  • 23 septiembre
 URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
2.500+ views

URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez

  • 12 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x