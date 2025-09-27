close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Hoy: Recibe luz verde de Ferrari; Aliado de latinos lo ataca; Tendría compañero mexicano

F1 Checo Hoy: Recibe luz verde de Ferrari; Aliado de latinos lo ataca; Tendría compañero mexicano

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 26 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: BOMBAZO - Recibe LUZ VERDE de Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ALIADO de Carlos Sainz y Franco Colapinto lanza DURO ATAQUE al mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: BREAKING podría tener compañero MEXICANO en Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio al mexicano. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4172 votos

Relacionado

Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

URGENTE: ¡Pierre Gasly provocaría SALIDA de Franco Colapinto de Alpine!
Alpine

URGENTE: ¡Pierre Gasly provocaría SALIDA de Franco Colapinto de Alpine!

  • Hoy 02:00
F1 Checo Hoy: Recibe luz verde de Ferrari; Aliado de latinos lo ataca; Tendría compañero mexicano
F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Recibe luz verde de Ferrari; Aliado de latinos lo ataca; Tendría compañero mexicano

  • 1 hour ago
F1 Colapinto Hoy: Salario en Alpine; Lo ponen en peligro; Gasly provocaría su salida
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Salario en Alpine; Lo ponen en peligro; Gasly provocaría su salida

  • 2 hours ago
BREAKING: Checo Pérez tendría compañero MEXICANO en Cadillac
Cadillac

BREAKING: Checo Pérez tendría compañero MEXICANO en Cadillac

  • Ayer 23:00
F1 Hoy: Alonso, cerca del retiro; Sainz se burla de Ferrari
F1 Hoy

F1 Hoy: Alonso, cerca del retiro; Sainz se burla de Ferrari

  • 3 hours ago
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
Cadillac

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • Hoy 01:00
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
40.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
4.000+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
2.500+ views

URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez

  • 12 septiembre
 BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025
2.500+ views

BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025

  • 23 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x