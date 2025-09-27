F1 Checo Hoy: Recibe luz verde de Ferrari; Aliado de latinos lo ataca; Tendría compañero mexicano

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 26 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: BOMBAZO - Recibe LUZ VERDE de Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ALIADO de Carlos Sainz y Franco Colapinto lanza DURO ATAQUE al mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: BREAKING podría tener compañero MEXICANO en Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio al mexicano. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!