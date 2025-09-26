close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

BREAKING: Checo Pérez tendría compañero MEXICANO en Cadillac

BREAKING: Checo Pérez tendría compañero MEXICANO en Cadillac

Aloisio Hernández
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Han sugerido que Sergio Pérez podría terminar con un compañero de equipo mexicano en Cadillac si es que Valtteri Bottas no funciona.

Esto fue lo que comentaron en el podcast Dentro y Fuera de la Pista de PrimeF1: “Dan Towriss tiene a Pato [O’Ward] en la cabeza. Pato está posicionado en grande dentro del mercado de los Estados Unidos.

"Todo mundo conoce la identidad de Pato, el mismo Towriss le reconoce el enorme apoyo de ‘su gente’, los mexicanos. No sería nada descabellado que lo puedan considerar en un futuro.

"Si lo de Herta no funciona y no hay otro piloto estadounidense que tenga el potencial, entonces, te llevas al gran ídolo de aquel mercado, más después de ver lo que representa en negocio la afición latinoamericana y especialmente la mexicana", señalaron.

Relacionado: ALIADO de Carlos Sainz y Franco Colapinto lanza DURO ATAQUE a Checo Pérez

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4141 votos

Relacionado

Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

BREAKING: Checo Pérez tendría compañero MEXICANO en Cadillac
Cadillac

BREAKING: Checo Pérez tendría compañero MEXICANO en Cadillac

  • hace 58 minutos
ES UN HECHO: ¡Max Verstappen TRAICIONA a Red Bull y CORRERÁ para Ferrari!
Ferrari

ES UN HECHO: ¡Max Verstappen TRAICIONA a Red Bull y CORRERÁ para Ferrari!

  • Hoy 19:32
¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!
Alpine

¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!

  • 1 hour ago
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
Ferrari

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • Hoy 16:58
ALIADO de Carlos Sainz y Franco Colapinto lanza DURO ATAQUE a Checo Pérez
Cadillac

ALIADO de Carlos Sainz y Franco Colapinto lanza DURO ATAQUE a Checo Pérez

  • 3 hours ago
Kimi Antonelli trae IMPORTANTES consecuencias INTERNAS para Mercedes
Mercedes

Kimi Antonelli trae IMPORTANTES consecuencias INTERNAS para Mercedes

  • Hoy 19:16
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
40.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
4.000+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x