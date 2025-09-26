Han sugerido que Sergio Pérez podría terminar con un compañero de equipo mexicano en Cadillac si es que Valtteri Bottas no funciona.

Esto fue lo que comentaron en el podcast Dentro y Fuera de la Pista de PrimeF1: “Dan Towriss tiene a Pato [O’Ward] en la cabeza. Pato está posicionado en grande dentro del mercado de los Estados Unidos.

"Todo mundo conoce la identidad de Pato, el mismo Towriss le reconoce el enorme apoyo de ‘su gente’, los mexicanos. No sería nada descabellado que lo puedan considerar en un futuro.

"Si lo de Herta no funciona y no hay otro piloto estadounidense que tenga el potencial, entonces, te llevas al gran ídolo de aquel mercado, más después de ver lo que representa en negocio la afición latinoamericana y especialmente la mexicana", señalaron.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

