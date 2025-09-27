El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

Cadillac le ha dado un juguete a Sergio Pérez que podría costar arriba de los 10 millones de dólares.

De acuerdo con información compartida por el periodista Luces Corsino en sus redes sociales, el simulador en el que se pudo ver recientemente al corredor nacido en Jalisco tiene un alto precio.

"Este es el simulador de General Motors que está usando Cadillac F1 para entrenar a sus pilotos e ingenieros de datos. Un simulador de estos suele costar entre 10 y 13 millones de dólares. Se encuentra en Charlotte, Estados Unidos", reveló.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

