F1 Hoy: Checo ya se sube a Cadillac; Colapinto es sacrificado
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 26 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez ya está ejerciendo su papel de líder dentro de Cadillac e incluso lanzó una serie de ordenes. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto sería sacrificado dentro de Alpine como parte de una medida para preparar el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto rompió el silencio sobre reemplazar a Sergio Pérez en Red Bull Racing en la temporada 2024 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez ya se ha puesto al volante en la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Cadillac. ::: LEER MÁS
