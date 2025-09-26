F1 Hoy: Checo ya se sube a Cadillac; Colapinto es sacrificado

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 26 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez ya está ejerciendo su papel de líder dentro de Cadillac e incluso lanzó una serie de ordenes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto sería sacrificado dentro de Alpine como parte de una medida para preparar el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto rompió el silencio sobre reemplazar a Sergio Pérez en Red Bull Racing en la temporada 2024 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez ya se ha puesto al volante en la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Cadillac. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado