Franco Colapinto rompió el silencio sobre reemplazar a Sergio Pérez en Red Bull Racing en la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Entrevistado por la F1 en Beyond The Grid, esto fue lo que confesó el corredor argentino de Alpine: "No lo sé. Al final no sucedió con Red Bull. Así que sí, claro que fue complicado.

"Claro que todavía tengo mucho que aprender y mucho que descubrir, pero me siento mejor, en el coche y en el equipo. Y siento que estamos haciendo un buen trabajo juntos.

"Claro que no es ningún secreto que el coche no está donde quiero ni que no es lo suficientemente bueno ahora mismo para ganar los puntos, pero llegará el momento. Y quiero estar listo para eso", declaró.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

