sergio perez, contract, graphic

Checo F1 Hoy: Dudan en México; Hace de líder en Cadillac; Tiene asiento en 2025

Checo F1 Hoy: Dudan en México; Hace de líder en Cadillac; Tiene asiento en 2025

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 25 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Mario Domínguez señala que la falta de competencia afectará a Sergio en Cadillac.

Checo Pérez F1: El mexicano ya hace de LÍDER en Cadillac y lanza ORDENES al equipo.

Checo Pérez F1: Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre reemplazar al mexicano.

Checo Pérez F1: ÚLTIMA HORA - ¡El mexicano finalmente se pone al VOLANTE en 2025!

Sergio Pérez Cadillac

ÚLTIMA HORA: ¡Checo Pérez finalmente se pone al VOLANTE en 2025!
Cadillac

ÚLTIMA HORA: ¡Checo Pérez finalmente se pone al VOLANTE en 2025!

  • 1 hour ago
Checo F1 Hoy: Dudan en México; Hace de líder en Cadillac; Tiene asiento en 2025
Checo F1 Hoy

Checo F1 Hoy: Dudan en México; Hace de líder en Cadillac; Tiene asiento en 2025

  • hace 58 minutos
F1 Colapinto Hoy: Su aprendizaje en Alpine; Es sacrificado en el equipo
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Su aprendizaje en Alpine; Es sacrificado en el equipo

  • 2 hours ago
Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre tomar el LUGAR de Checo Pérez
Alpine

Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre tomar el LUGAR de Checo Pérez

  • 3 hours ago
ATENCIÓN: Franco Colapinto, SACRIFICADO dentro de Alpine
Alpine

ATENCIÓN: Franco Colapinto, SACRIFICADO dentro de Alpine

  • Ayer 22:00
F1 Hoy: Alonso sacrifica todo por la Fórmula 1; El mayor aprendizaje de Colapinto en Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Alonso sacrifica todo por la Fórmula 1; El mayor aprendizaje de Colapinto en Alpine

  • Ayer 20:00
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
20.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
2.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre

