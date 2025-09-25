F1 Hoy: Checo, anunciado como líder de Cadillac; Alpine lanza comunicado sobre Colapinto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 25 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez y Cadillac tienen preparado un bombazo para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Alpine lanzó un comunicado oficial con respecto a Franco Colapinto y que ha sacudido a todos sus fans dentro y fuera de Argentina. ::: LEER MÁS
Ha salido una contundente prueba de que Sergio Pérez es el líder dentro de Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Pierre Gasly rompió el silencio sobre el futuro de Franco Colapinto dentro de Alpine y dejó un contundente mensaje. ::: LEER MÁS
