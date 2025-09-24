Ha salido una contundente prueba de que Sergio Pérez es el líder dentro de Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Graeme Lowdon, jefe de equipo, declaró al podcast Beyond The Grid que la escudería tiene muy claro el enfoque sobre un piloto en particular para las preparaciones rumbo al siguiente campeonato de la máxima categoría.

"Checo no ha tenido el beneficio de estar en el paddock todo el tiempo, como Valtteri. Pero tenemos un programa que estamos planeando para involucrarlo en mucho más del lado técnico, porque podemos, porque no está contratado a otro equipo. Así que, creo que habrá una recuperación en ese lado bastante rápido.

"Tenemos que respetar los límites. Valtteri no está compitiendo con su coche semana a semana. Entonces, ahora tiene [la] capacidad de pensar en el futuro, pero no podemos hablar de cosas técnicas y esto, aquello y lo otro", reveló.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

