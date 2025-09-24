close global

﻿
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy: Humilla a Pierre Gasly; Explota contra Alpine y Williams

Franco Colapinto Hoy: Humilla a Pierre Gasly; Explota contra Alpine y Williams

Nazario Assad De León
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 23 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto ha logrado una nueva humillación contra Pierre Gasly en medio de una temporada rodeada de muchos rumores sobre el futuro del corredor argentino. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha manifestado su fuerte molestia después de que Alexander Albon echara a perder su carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto terminó en una penosa posición número 19 en el Gran Premio de Azerbaiyán, y no parece que las cosas vayan a mejorar para las siguientes carreras. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Azerbaiyán demostró de nuevo el dominio de que Max Verstappen puede ganar a pesar del mal Red Bull que conduce y tras una caótica carrera en el inicio ganó cómodamente mientras le siguieron George Russell y para completar el podio. ::: LEER MÁS

