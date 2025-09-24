Franco Colapinto Hoy: Humilla a Pierre Gasly; Explota contra Alpine y Williams
Franco Colapinto Hoy: Humilla a Pierre Gasly; Explota contra Alpine y Williams
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 23 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto ha logrado una nueva humillación contra Pierre Gasly en medio de una temporada rodeada de muchos rumores sobre el futuro del corredor argentino. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha manifestado su fuerte molestia después de que Alexander Albon echara a perder su carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto terminó en una penosa posición número 19 en el Gran Premio de Azerbaiyán, y no parece que las cosas vayan a mejorar para las siguientes carreras. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Azerbaiyán demostró de nuevo el dominio de que Max Verstappen puede ganar a pesar del mal Red Bull que conduce y tras una caótica carrera en el inicio ganó cómodamente mientras le siguieron George Russell y para completar el podio. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Franco Colapinto Hoy: Humilla a Pierre Gasly; Explota contra Alpine y Williams
- hace 17 minutos
La razón de Williams para estar ALIVIADO de ver a Sainz en el podio
- 1 hour ago
Colapinto saca su FURIA contra Williams y Alpine en Bakú
- 2 hours ago
F1 Hoy: Checo ataca a Red Bull; Colapinto humilla a Gasly
- 3 hours ago
BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025
- Ayer 16:00
Aseguran que victoria de Verstappen en Bakú fue GRACIAS a Checo
- Ayer 20:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre
URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
- 12 septiembre