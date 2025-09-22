¿Y su futuro? Alpine CONDENA la temporada para Colapinto

Franco Colapinto terminó en una penosa posición número 19 en el Gran Premio de Azerbaiyán, y no parece que las cosas vayan a mejorar para las siguientes carreras.

Alpine ha dado una de las noticias que menos quería escuchar Colapinto, y es que todo indica que no habrá más actualizaciones para las siguientes carreras, dejando claro que los resultados no aspiran a ser mejores el resto del año.

Por medio de las redes sociales del equipo, Alpine envió el contundente mensaje de que se van a mantener como la peor escudería de la temporada.

"Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base", publicó la cuenta oficial de la escudería francesa.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

