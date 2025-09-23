F1 Hoy: Checo ataca a Red Bull; Colapinto humilla a Gasly
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 23 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz rompió el silencio sobre la posibilidad de fichar por Mercedes en lugar de Andrea Kimi Antonelli. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez confesó que estaría buscando adelantar su regreso a la Fórmula 1 para la temporada 2025. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez lanzó un nuevo ataque contra Red Bull Racing usando a Cadillac tras fichar con ellos para la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha logrado una nueva humillación contra Pierre Gasly en medio de una temporada rodeada de muchos rumores sobre el futuro del corredor argentino. ::: LEER MÁS
