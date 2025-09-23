Carlos Sainz rompió el silencio sobre la posibilidad de fichar por Mercedes en lugar de Andrea Kimi Antonelli.

El pasado fin de semana, Sainz consiguió un impresionante tercer puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, marcando su primer podio con Williams. Tras su actuación, se desató la conversación sobre un posible cambio, puesto que el piloto de Madrid reconoció haber mantenido conversaciones con el jefe de Mercedes, Toto Wolff: “Hablamos mucho con Toto y con todos en su momento.

“Fui una opción considerada, pero para saber cuánto, mejor pregúntele a Toto. Estoy convencido de que está muy contento con Kimi Antonelli. ¿Rumores de que me iría a Mercedes para sustituir a Antonelli? Sé que tengo un contrato con Williams y Toto no me ha llamado", comentó el número 55.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

