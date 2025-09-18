¡Ya hay fecha para el FICHAJE de Carlos Sainz por Mercedes!

Han sugerido una fecha para el traspaso de Carlos Sainz a Mercedes como reemplazo de Andrea Kimi Antonelli.

Algunos expertos, como Ralf Schumacher, se cuestionan el futuro del piloto italiano y sugieren alternativas en el mercado en una entrevista para el canal de YouTube de Formel 1: "Deberán continuar con Antonelli al menos un año más para reevaluar el desarrollo de la situación. Creo que Carlos Sainz estaría disponible en cualquier momento.

"Se habla de ciertas cláusulas en su contrato, aunque no tengo todos los detalles. Sin duda, es la primera opción que se viene a la mente. Bueno, un novato en Mercedes es aceptable en esta fase de desarrollo de temporada, aunque las expectativas sean moderadas.

“Sin embargo, coincido en que en este momento no hay un valor destacado en el mercado que haga imprescindible su fichaje, ya que la mayoría de los equipos ya han asegurado a sus pilotos. Además, es evidente que Toto Wolff no tiene mucha consideración por Bottas, ya que, de ser lo contrario, lo habría mantenido en el equipo.

"Es una situación complicada, y aunque el asunto de George Russell resulta sorprendente, quizá se produzca un giro que aclare por qué se ha esperado tanto. Mercedes, por lo que veo, estaría encantado de contar con él, pero la realidad es que no hay otra opción”, concluyó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

