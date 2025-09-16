BOMBAZO: Carlos Sainz ASEGURA que Lewis Hamilton está por RETIRARSE
Carlos Sainz ha asegurado que la carrera de Lewis Hamilton está por llegar al final tras reemplazarlo en Ferrari.
El piloto de Williams, en palabras publicadas por SoyMotor sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo con la Scuderia, dijo lo siguiente: "Le deseo lo mejor en Ferrari. No siento ningún recelo o nada.
"Si yo hubiese sido él, me habría ido a Ferrari antes incluso. Es un sitio tan especial... Si hubiese sido un siete veces campeón del mundo, hubiese puesto el ojo en Ferrari para disputar de los últimos años de mi carrera", afirmó.
¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?
El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.
Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.
Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.
"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.
"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.
