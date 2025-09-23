F1 Hoy: Alonso pone condición para su retiro; Checo y Cadillac inician gran misión

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 23 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso se ha lamentado de las situaciones que han sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero ha dado aún un peor panorama sobre próximas carreras. ::: LEER MÁS

Después del colapso que inició en Red Bull desde la abrupta y mal planeada salida de Checo Pérez, ahora Christian Horner ha quedado oficialmente deslindado del equipo austriaco. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto terminó en una penosa posición número 19 en el Gran Premio de Azerbaiyán, y no parece que las cosas vayan a mejorar para las siguientes carreras. ::: LEER MÁS

Cadillac comienza a ampliar su proceso de selección de personal de cara a su debut en la Fórmula 1 en 2026. Esta es una oportunidad única para quienes deseen integrarse a una aventura que promete revolucionar la competición. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha anunciado cuándo planea retirarse definitivamente de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

