¿Quieres unirte a Cadillac y Checo? Inicia gran campaña de RECLUTAMIENTO

Cadillac comienza a ampliar su proceso de selección de personal de cara a su debut en la Fórmula 1 en 2026. Esta es una oportunidad única para quienes deseen integrarse a una aventura que promete revolucionar la competición.

La escudería estadounidense se incorporará a la parrilla como el undécimo equipo de la F1 el próximo año, con Graeme Lowdon al mando de esta nueva etapa para la icónica marca. Recientemente se dio a conocer la alineación de pilotos para su temporada debut: el ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, rodará junto a Valtteri Bottas, ganador en diez Grandes Premios.

Por otro lado, el piloto estadounidense de IndyCar, Colton Herta, se suma al equipo como piloto de pruebas. Así, Cadillac refuerza su ambición de construir una escudería capaz de competir con los diez equipos que actualmente conforman la Fórmula 1.

Además, la firma ha lanzado una convocatoria en LinkedIn para atraer talento a su nueva sede en Indiana. En su página web encontrarán un formulario de interés dirigido a técnicos, laminadores, mecanicos, modeladores, y a expertos en IT, control de calidad, gestión de proyectos, patrocinio, marketing, comunicación y recursos humanos.

¿Qué tan preparado está Cadillac para la F1?

En las dos primeras temporadas, Cadillac contará con motores Ferrari, fruto de una alianza con la legendaria escudería italiana. A partir de 2028, General Motors se convertirá en el proveedor de la unidad de potencia, marcando una unión entre dos de los mayores fabricantes de automóviles estadounidenses.

El desarrollo del monoplaza 2026 comenzó ya el año pasado, incluso antes de que se confirmara su entrada, cuando se hizo evidente que no competirían en 2025. El equipo cuenta con cuatro centros principales: en Silverstone estará el equipo de carreras y los diseñadores del chasis; en Fishers, Indiana, se encuentra la sede central y la fábrica del coche; en Warren, Michigan, opera el Centro Técnico de General Motors; y en Charlotte, Carolina del Norte, GM desarrollará la unidad de potencia.

A pesar de la intensa preparación para 2026, Cadillac mantiene las expectativas bajas para su primera temporada.

"En nuestras conversaciones con los accionistas hemos definido objetivos realistas", explicó Lowdon en Goodwood.

"Imaginen tener un equipo en la F1 por diez años y que, de repente, otro equipo aparezca y les supere. Sería indignante y frustrante. Por eso, debemos asumir que cualquier equipo nuevo arrancará desde el fondo, ya que de lo contrario algo estaría funcionando mal en otro lugar."

