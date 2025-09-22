Alonso ofrece una importante actualización sobre su RETIRO de la F1

Fernando Alonso ha anunciado cuándo planea retirarse definitivamente de la F1.

El piloto español, de 44 años y con el récord de más carreras disputadas en la historia de la competición, seguirá en la parrilla al menos hasta 2026, tras firmar un nuevo contrato.

En una entrevista con la publicación AS, Alonso reflexionó sobre su trayectoria y sus expectativas frente a los cambios reglamentarios previstos para 2026. "Soy consciente de que esta es mi última oportunidad, el factor que puede marcar la diferencia. Antes veía cualquier modificación en las reglas como un simple ajuste, esperando que todo saliera bien, que mi equipo se adaptara y que pudiéramos tener un coche rápido", dijo.

"Pero ahora es distinto, es el último cambio que experimentaré y mi última chance para ganar otro gran premio, disfrutar de los buenos momentos, subir al podio y pelear por un campeonato. Aunque objetivamente este cambio no sea más significativo que los anteriores, en el plano personal tiene un peso emocional muy grande."

Newey, la clave para definir el retiro de Alonso

El piloto también explicó qué factores influirán en su decisión de colgar el mono de competición tras la temporada 2026. "Dependerá de cómo me sienta el próximo año, tanto física como mentalmente. Por ahora, no tengo una idea clara", confesó.

A pesar de un inicio algo flojo en la campaña de 2025, Alonso ha logrado superar en clasificación a su compañero de Aston Martin, Lance Stroll, en 17 de los 24 fines de semana de carrera disputados este año.

Con el legendario diseñador de F1, Adrian Newey, ya trabajando en el coche de 2026, el equipo con sede en Silverstone se perfila como un rival a tener en cuenta, especialmente cuando los 11 equipos comiencen la próxima temporada con las mismas condiciones.

Alonso confía en que Newey logre entregar un coche competitivo y, de hecho, admite que el rendimiento del vehículo podría marcar la diferencia en su decisión de retirarse.

"Si el coche demuestra un buen rendimiento, es muy probable que finalice mi carrera al cierre de la temporada", concluyó el piloto español.

