Checo Pérez Hoy: Cadillac inicia gran campaña; Red Bull lanza millonario pago
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este lunes 22 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Después del colapso que inició en Red Bull desde la abrupta y mal planeada salida de Checo Pérez, ahora Christian Horner ha quedado oficialmente deslindado del equipo austriaco. ::: LEER MÁS
Cadillac comienza a ampliar su proceso de selección de personal de cara a su debut en la Fórmula 1 en 2026. Esta es una oportunidad única para quienes deseen integrarse a una aventura que promete revolucionar la competición. ::: LEER MÁS
La nueva victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán lo ha hecho poder igualar a Checo Pérez como los máximos ganadores de esa carrera. ::: LEER MÁS
Max Verstappen ganó el Gran Premio de Azerbaiyán y ahora tiene en Singapur una gran oportunidad de escalar aún más en la clasificación, pero para ello se inspirará en Checo Pérez. ::: LEER MÁS
