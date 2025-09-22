close global

Colapinto

Franco Colapinto Hoy: Alpine sentencia su temporada; El futuro se vuelve incierto

Franco Colapinto Hoy: Alpine sentencia su temporada; El futuro se vuelve incierto

Nazario Assad De León
Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 22 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó en una penosa posición número 19 en el Gran Premio de Azerbaiyán, y no parece que las cosas vayan a mejorar para las siguientes carreras. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Azerbaiyán demostró de nuevo el dominio de que Max Verstappen puede ganar a pesar del mal Red Bull que conduce y tras una caótica carrera en el inicio ganó cómodamente mientras le siguieron George Russell y para completar el podio. ::: LEER MÁS

Alexander Albon estuvo cerca de arruinar la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán después de generar un trompo a su monoplaza. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto emuló a Oscar Piastri en el gran Premio de Azerbaiyán con una modificación en sus respectivos monoplazas, pero desafortunadamente para ambos pilotos, no resultó como esperaban. ::: LEER MÁS

