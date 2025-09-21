¡Su EX COMPAÑERO lo arruinó! Todo sobre el choque entre Albon y Colapinto

Alexander Albon estuvo cerca de arruinar la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán después de generar un trompo a su monoplaza.

La vuelta 18 en el circuito de Bakú levantó todo el suspenso posible dentro de Alpine, ya que, justo cuando Colapinto recién salía de su parada de pits, casi causando que se estrellara con el muro.

En un intento por rebasar al argentino, Albon, ex compañero en Williams de Colapinto, intentó pasar por una curva en la que no tenía espacio y toco las llantas traseras del monoplaza de Franco, generando una serie de giros del Alpine.

Esta acción, terminó generando una pérdida de tiempo importante para Colapinto para poder reincorporarse a la carrera, mientras que para el pilotos de Williams terminó significando una sanción de diez segundos.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

