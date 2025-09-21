Los INSERVIBLES cambios que intentaron Colapinto y Piastri en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto emuló a Oscar Piastri en el gran Premio de Azerbaiyán con una modificación en sus respectivos monoplazas, pero desafortunadamente para ambos pilotos, no resultó como esperaban.

La FIA anunció que McLaren y Alpine han instalado un nuevo chasis para sus pilotos Oscar Piastri y Franco Colapinto. Durante la sesión de clasificación, Piastri, que lidera el campeonato, cometió un error poco habitual al estrellarse contra las barreras de neumáticos.

Esto permitió que Max Verstappen saliera desde la pole position y tuviera una cómoda posición para llevarse la victoria en el circuito callejero de Bakú, igualando el récord de máximo ganador en esa pita

Tanto McLaren como Alpine solicitaron a la FIA el cambio de chasis, ya que los actuales se encontraban gravemente dañados. La petición fue aprobada y, al no existir penalización por reemplazar el chasis, ambos pilotos podrán continuar sin sufrir consecuencias.

Terribles resultados en carrera

Desafortunadamente para Piastri y Colapinto, los cambios realizados en sus autos no sirvieron de mucho durante la carrera principal del domingo, especialmente para el líder del campeonato esta temporada.

Durante la primera vuelta de la carrera, después de haber generado una salida en falso y perder muchas posiciones, Piastri intentó recuperar el terreno perdido de manera desesperada y eso lo llevó a perder el control de su auto para estamparse de nuevo con el muro apenas en la primera vuelta y abandonar la carrera.

Por otro lado, Colapinto sí pudo terminar la carrera, pero después de haber tenido un inicio promisorio, el incidente con Alexander Albon lo hizo perder mucho tiempo y posiciones respecto a los autos que sí terminaron la carrera y cruzó la bandera a cuadros en el lugar número 19.

