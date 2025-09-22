F1 Hoy: Sainz y Leclerc se accidentan; Se lleva lección de vida
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 22 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Después del agotador Gran Premio de Azerbaiyán, Carlos Sainz y Charles Leclerc se vieron obligados a pasar aún más horas al volante. Tras el imprevisto aterrizaje de su vuelo, ambos emprendieron de madrugada un largo viaje desde Italia hasta Mónaco para llegar a casa. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Azerbaiyán significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera, pero se mantiene lejos en el campeonato de constructores. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha logrado su primer podio bajo los colores de Williams, y eso le ha traído una sensación única de lección de vida y de orgullo por su escudería. ::: LEER MÁS
