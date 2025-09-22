Así queda el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera, pero se mantiene lejos en el campeonato de constructores.

En el circuito de Bakú no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla, al grado que los dos McLaren tuvieron pésimos resultados

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Ferrari

La gran sorpresa del día fue Williams, que gracias a Carlos Sainz pudo sumar su primer podio de la temporada.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Azerbaiyán?

1. McLaren 623 puntos

2. Mercedes 290 puntos

3. Ferrari 286 puntos

4. Red Bull Racing 272 puntos

5. Williams 101 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 62 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

