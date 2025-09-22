Sainz y Leclerc terminan involucrados en ACCIDENTE aéreo en Bakú

Después del agotador Gran Premio de Azerbaiyán, Carlos Sainz y Charles Leclerc se vieron obligados a pasar aún más horas al volante. Tras el imprevisto aterrizaje de su vuelo, ambos emprendieron de madrugada un largo viaje desde Italia hasta Mónaco para llegar a casa.

Sainz protagonizó una actuación impresionante en el Circuito de la Ciudad de Bakú, consiguiendo casi tantos puntos en esa jornada como en el resto de la temporada.

Comenzó en la segunda posición en la clasificación, aunque perdió un lugar frente a George Russell y finalizó en el tercer puesto. Fue el primer podio para Williams en una carrera completa desde que Lance Stroll subiera al podio en tercer lugar en 2017, también en Azerbaiyán.

Por su parte, Leclerc tuvo un percance en la fase Q3 y comenzó la carrera desde la décima posición, solo logrando ganar un puesto para terminar en la novena. Luego de un fin de semana tan frustrante, la preocupación por llegar a casa a tiempo se desvaneció cuando su vuelo tuvo que aterrizar lejos de Mónaco.

En furgoneta por Italia

"Después de un fin de semana complicado en Bakú, creí que no podía empeorar, pero...", comentó Leclerc en su Instagram antes de girar la cámara hacia Sainz.

El piloto madrileño exclamó con entusiasmo: "¡Estamos recorriendo Italia en una furgoneta! Nuestra ruta aérea se vio afectada por una fuerte tormenta, lo que impidió que aterrizáramos en Niza".

"Tuvimos que efectuar un aterrizaje en pleno corazón de Italia, por lo que alquilamos una furgoneta y ahora nos dirigimos a Mónaco."

