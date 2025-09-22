close global

Carlos Sainz, Williams, Bahrain, 2025

La mayor LECCIÓN de vida que mostró Sainz en el GP de Azerbaiyán

La mayor LECCIÓN de vida que mostró Sainz en el GP de Azerbaiyán

Nazario Assad De León
Carlos Sainz, Williams, Bahrain, 2025

Carlos Sainz ha logrado su primer podio bajo los colores de Williams, y eso le ha traído una sensación única de lección de vida y de orgullo por su escudería.

Sainz estuvo durante gran parte de la carrera en la segunda posición, siguiendo de cerca a un dominante Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.

Sin embargo, una jugada estratégica de Mercedes le obligó a ceder el puesto a George Russell, quedando finalmente en el tercer lugar, resultado que lo dejó satisfecho.

Tras la carrera, Sainz comentó su primer podio con los colores de Williams. Aunque la temporada no había sido fácil para Sainz junto a su equipo y la suerte no siempre estuvo de su lado, en Azerbaiyán el coche y el fin de semana volvieron a cobrar vida.

"Estoy muy orgulloso de todos en Williams por pelear en un año tan complicado. Hemos encontrado el camino de regreso".

"Yo tuve mi cuota de infortunios e incidentes, pero así es la vida: a veces los momentos difíciles hacen que los buenos se sientan aún mejores. Sigue creyendo y ten fe en tu equipo, porque al final, todo dará frutos."

Relacionado: Aseguran que Checo Pérez estará A LA PAR de los CAMPEONES en 2026

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

