La mayor LECCIÓN de vida que mostró Sainz en el GP de Azerbaiyán
La mayor LECCIÓN de vida que mostró Sainz en el GP de Azerbaiyán
Carlos Sainz ha logrado su primer podio bajo los colores de Williams, y eso le ha traído una sensación única de lección de vida y de orgullo por su escudería.
Sainz estuvo durante gran parte de la carrera en la segunda posición, siguiendo de cerca a un dominante Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.
Sin embargo, una jugada estratégica de Mercedes le obligó a ceder el puesto a George Russell, quedando finalmente en el tercer lugar, resultado que lo dejó satisfecho.
Tras la carrera, Sainz comentó su primer podio con los colores de Williams. Aunque la temporada no había sido fácil para Sainz junto a su equipo y la suerte no siempre estuvo de su lado, en Azerbaiyán el coche y el fin de semana volvieron a cobrar vida.
"Estoy muy orgulloso de todos en Williams por pelear en un año tan complicado. Hemos encontrado el camino de regreso".
"Yo tuve mi cuota de infortunios e incidentes, pero así es la vida: a veces los momentos difíciles hacen que los buenos se sientan aún mejores. Sigue creyendo y ten fe en tu equipo, porque al final, todo dará frutos."
Relacionado: Aseguran que Checo Pérez estará A LA PAR de los CAMPEONES en 2026
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. George Russell
- 3. Carlos Sainz
- 4. Andrea Kimi Antonelli
- 5. Liam Lawson
- 6. Yuki Tsunoda
- 7. Lando Norris
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Charles Leclerc
- 10. Isack Hadjar
- 11. Gabriel Bortoleto
- 12. Oliver Bearman
- 13. Alexander Albon
- 14. Esteban Ocon
- 15. Fernando Alonso
- 16. Nico Hülkenberg
- 17. Lance Stroll
- 18. Pierre Gasly
- 19. Franco Colapinto
- 20. Óscar Piastri
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
Antonelli señala la MÁXIMA exigencia que recibió de la F1
- hace 8 minutos
La mayor LECCIÓN de vida que mostró Sainz en el GP de Azerbaiyán
- 1 hour ago
Alonso entrega panorama de TERROR para Aston Martin
- 1 hour ago
El gran LAMENTO y decepción de Antonelli en el GP de Azerbaiyán
- 1 hour ago
¿PELEA en Ferrari? Leclerc está frustrado por las acciones irrespetuosas de Hamilton
- 2 hours ago
¿Podio tardío para Antonelli? Russell a prueba por DOPAJE
- 2 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre
URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
- 12 septiembre