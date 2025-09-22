F1 Hoy: Verstappen recupera su gloria en Azerbaiyán; Sainz obtiene el mejor podio de su vida
F1 Hoy: Verstappen recupera su gloria en Azerbaiyán; Sainz obtiene el mejor podio de su vida
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 21 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Alexander Albon estuvo cerca de arruinar la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán después de generar un trompo a su monoplaza. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Azerbaiyán demostró de nuevo el dominio de que Max Verstappen puede ganar a pesar del mal Red Bull que conduce y tras una caótica carrera en el inicio ganó cómodamente mientras le siguieron George Russell y para completar el podio. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto emuló a Oscar Piastri en el gran Premio de Azerbaiyán con una modificación en sus respectivos monoplazas, pero desafortunadamente para ambos pilotos, no resultó como esperaban. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha logrado su primer podio bajo los colores de Williams, y eso le ha traído una sensación única. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Verstappen recupera su gloria en Azerbaiyán; Sainz obtiene el mejor podio de su vida
- 1 hour ago
Checo Pérez Hoy: Verstappen iguala uno de sus récords; Buscará inspiración en el para Singapur
- 3 hours ago
Verstappen requerirá INSPIRARSE en Checo para ganar en Singapur
- Ayer 21:00
F1 Franco Colapinto Hoy: Su ex compañero lo choca; Imita a Piastri y todo sale mal
- Ayer 20:00
Verstappen igualó este GRAN récord de Checo en la F1
- Ayer 19:28
Antonelli revela el verdadero PROBLEMA de ver a otros pilotos accidentarse
- Ayer 19:16
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre
URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
- 12 septiembre