Carlos Sainz, Max Verstappen, generic, 2025

F1 Hoy: Verstappen recupera su gloria en Azerbaiyán; Sainz obtiene el mejor podio de su vida

Nazario Assad De León
Carlos Sainz, Max Verstappen, generic, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 21 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Alexander Albon estuvo cerca de arruinar la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán después de generar un trompo a su monoplaza. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Azerbaiyán demostró de nuevo el dominio de que Max Verstappen puede ganar a pesar del mal Red Bull que conduce y tras una caótica carrera en el inicio ganó cómodamente mientras le siguieron George Russell y para completar el podio. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto emuló a Oscar Piastri en el gran Premio de Azerbaiyán con una modificación en sus respectivos monoplazas, pero desafortunadamente para ambos pilotos, no resultó como esperaban. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha logrado su primer podio bajo los colores de Williams, y eso le ha traído una sensación única. ::: LEER MÁS

