Las palabras de Sainz que señalan el VERDADERO impacto de su podio en Bakú

Carlos Sainz ha logrado su primer podio bajo los colores de Williams, y eso le ha traído una sensación única.

Sainz estuvo durante gran parte de la carrera en la segunda posición, siguiendo de cerca a un dominante Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.

Sin embargo, una jugada estratégica de Mercedes le obligó a ceder el puesto a George Russell, quedando finalmente en el tercer lugar, resultado que lo dejó satisfecho.

Tras la carrera, Sainz comentó su primer podio con los colores de Williams. "No encuentro palabras para expresar la felicidad y el orgullo de estar aquí; se siente incluso mejor que mi primer podio en la Fórmula 1".

"Hemos peleado durante toda la temporada y hoy demostramos que, cuando tenemos velocidad y todo se alinea, podemos lograr grandes resultados. Hoy lo hicimos sin cometer errores y vencimos a equipos que no esperábamos superar", finalizó el español.

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?

