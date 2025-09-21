Las palabras de Sainz que señalan el VERDADERO impacto de su podio en Bakú
Las palabras de Sainz que señalan el VERDADERO impacto de su podio en Bakú
Carlos Sainz ha logrado su primer podio bajo los colores de Williams, y eso le ha traído una sensación única.
Sainz estuvo durante gran parte de la carrera en la segunda posición, siguiendo de cerca a un dominante Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.
Sin embargo, una jugada estratégica de Mercedes le obligó a ceder el puesto a George Russell, quedando finalmente en el tercer lugar, resultado que lo dejó satisfecho.
Tras la carrera, Sainz comentó su primer podio con los colores de Williams. "No encuentro palabras para expresar la felicidad y el orgullo de estar aquí; se siente incluso mejor que mi primer podio en la Fórmula 1".
"Hemos peleado durante toda la temporada y hoy demostramos que, cuando tenemos velocidad y todo se alinea, podemos lograr grandes resultados. Hoy lo hicimos sin cometer errores y vencimos a equipos que no esperábamos superar", finalizó el español.
Relacionado: Aseguran que Checo Pérez estará A LA PAR de los CAMPEONES en 2026
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. George Russell
- 3. Carlos Sainz
- 4. Andrea Kimi Antonelli
- 5. Liam Lawson
- 6. Yuki Tsunoda
- 7. Lando Norris
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Charles Leclerc
- 10. Isack Hadjar
- 11. Gabriel Bortoleto
- 12. Oliver Bearman
- 13. Alexander Albon
- 14. Esteban Ocon
- 15. Fernando Alonso
- 16. Nico Hülkenberg
- 17. Lance Stroll
- 18. Pierre Gasly
- 19. Franco Colapinto
- 20. Óscar Piastri
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Verstappen se lleva el GP de Azerbaiyán; Sainz logra épico podio; Mercedes aprovecha el caos
- 2 hours ago
Antonelli sale con AGRIDULCE sensación de Azerbaiyán por culpa de Sainz
- hace 5 minutos
Hamilton recibe un gran IMPULSO tras un sorprendente podio rival en Bakú
- hace 30 minutos
El DEMOLEDOR mensaje de Sainz hacia Hamilton
- hace 47 minutos
Russell señala la mejora de Mercedes que debe ILUSIONAR a Antonelli
- 1 hour ago
Las palabras de Sainz que señalan el VERDADERO impacto de su podio en Bakú
- 2 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre