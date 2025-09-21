Checo Pérez Hoy: Verstappen iguala uno de sus récords; Buscará inspiración en el para Singapur

GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este domingo 21 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

La nueva victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán lo ha hecho poder igualar a Checo Pérez como los máximos ganadores de esa carrera. ::: LEER MÁS

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Azerbaiyán y ahora tiene en Singapur una gran oportunidad de escalar aún más en la clasificación, pero para ello se inspirará en Checo Pérez. ::: LEER MÁS

En 2026 la Fórmula 1 emprenderá una nueva era, al igual que ocurrió en 2014 y 2022. Este año el gran cambio recaerá en los motores, lo que impactará directamente en el rendimiento de los monoplazas. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton ha mostrado su aprobación y e incluso ciertos celos ante el anuncio de que Cadillac debutará en 2026 con Valtteri Bottas y Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!