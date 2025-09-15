Estos son los motores que usarán Cadillac y los once equipos en la nueva era de la F1

In 2026 la Fórmula 1 emprenderá una nueva era, al igual que ocurrió en 2014 y 2022. Este año el gran cambio recaerá en los motores, lo que impactará directamente en el rendimiento de los monoplazas.

La gran pregunta es: ¿con qué motores contarán los once equipos a partir del próximo año?

Durante 2025 predominaban los motores de Mercedes y Ferrari, ya que cuatro escuderías optaron por la unidad de Mercedes y tres se decantaron por Ferrari.

Además, Honda y Renault se quedaron con un único equipo en cada caso, lo que reflejaba una escasa diversidad en la parrilla, una situación que cambiará a partir del 2026.

Mercedes: Mercedes

Como es tradición desde hace décadas, Mercedes correrá con su propio motor. Este propulsor brilló en 2014, cuando se reformaron los reglamentos técnicos, y por ello muchos lo ven como el favorito de cara al 2026. Aunque durante los cambios aerodinámicos de 2022 el equipo mostró ciertas dificultades, su motor sigue siendo un fuerte candidato para la nueva era.

Ferrari: Ferrari

Al igual que Mercedes, Ferrari se introducirá en este nuevo capítulo con su propio motor. Aunque nunca ha sido el más potente, tampoco ha quedado rezagado en comparación con el resto. El equipo italiano espera que este motor les permita volver a luchar por los campeonatos, algo que no se veía desde hace dos décadas.

Red Bull Racing: Red Bull Ford

Red Bull Racing tuvo temporadas complicadas con Renault y otros proveedores, pero la etapa con Honda resultó exitosa, pese a que esa aventura llega a su fin. A partir de 2026, el equipo se asociará con Ford para desarrollar y suministrar sus propios motores, un proyecto en el que se han estado preparando desde hace años. Queda por ver cómo se comportará esta nueva alianza en pista.

McLaren: Mercedes

McLaren ha confiado en los motores de Mercedes durante varios años, lo que le permitió volver a aspirar a las primeras posiciones y revivir épocas de gran gloria. Con un potente motor y un departamento aerodinámico sólido, este equipo se perfila ya como uno de los favoritos en la temporada 2026.

Williams: Mercedes

Williams también ha apostado por los motores Mercedes y continuará haciéndolo en 2026. Tras haber encontrado su propio ritmo últimamente, el equipo espera que la combinación con una motorización fiable les permita avanzar notablemente y quizás seguir el camino de McLaren para revivir viejos tiempos de éxitos.

Aston Martin: Honda

Honda, que se despide de Red Bull tras una colaboración exitosa, se integrará a Aston Martin para iniciar el nuevo ciclo en 2026. Gracias a la fiabilidad de su motor y al reciente progreso del equipo, con una nueva fábrica y mejoras en la aerodinámica, Aston Martin se vislumbra preparado para un ascenso notable. El ambicioso proyecto liderado por Lawrence Stroll reúne todos los ingredientes para triunfar.

Audi: Audi

Audi, que por ahora compite bajo la marca Sauber, irrumpirá en la Fórmula 1 en 2026 con su propio motor. Con una trayectoria llena de éxitos en otras categorías, el fabricante alemán confía en comenzar con buen pie, aunque el reto en la F1 es siempre constante y requiere adaptarse a circunstancias muy particulares.

Racing Bulls: Red Bull Ford

Junto a Red Bull Racing, el equipo hermana Racing Bulls también se confiará a la colaboración con Ford. Esto implica que Ford deberá suministrar cuatro motores cada fin de semana, una exigencia que representa un reto considerable tanto para ellos como para las dos escuderías involucradas.

Haas: Ferrari

Haas es uno de los dos equipos, junto a Ferrari, que utilizarán la unidad italiana en 2026. Durante años han confiado en estos motores, obteniendo resultados variables. En la nueva temporada, la fiabilidad del motor Ferrari será fundamental, aunque el equipo también tendrá que mejorar en términos aerodinámicos para alcanzar un rendimiento competitivo.

Alpine: Mercedes

Alpine decide dar un giro y dejar atrás sus propios motores. La unidad Renault, como es bien sabido, carece de potencia y presenta problemas en el sistema de baterías. A partir de 2026, Alpine contará con la fiabilidad de los motores Mercedes, lo que supone una mejora significativa, especialmente cuando se combina con un chasis y una aerodinámica que parecen prometedores.

Cadillac: Ferrari

Finalmente, Cadillac utilizará el motor Ferrari durante las temporadas 2026 y 2027, antes de presentarse –probablemente a partir de 2028– con su propia unidad en la F1. Hasta entonces, el equipo confía en la capacidad del motor italiano, al igual que Haas, para mantenerse competitivo en el exigente mundo de la Fórmula 1.

